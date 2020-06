Internet Satellitare: in assenza del 5G ci sarà una nuova connessione

Negli ultimi anni il mondo del web è diventato un luogo di ritrovo per circa due terzi dell’intera popolazione mondiale. Non a caso, infatti, nel corso del prolungato Lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, molteplici paesi, tra cui anche l’Italia, hanno riscontrato seri problemi d’accesso a causa dell’enorme traffico generato dagli utenti.

Come ben sappiamo, quindi, ad oggi, esistono due modalità ben precise per accedere al mondo del web: attraverso una rete cablata in Fibra Ottica/ADSL oppure attraverso una connessione mobile 3G/4G/5G. In realtà, però, non tutti sono a conoscenza di una terza soluzione, ovvero Internet Satellitare. Ad oggi, infatti, è possibile connettersi ad internet catturando il segnale trasmesso dalle molteplici stazioni che orbitano nell’atmosfera terrestre. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.