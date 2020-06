L’azienda taiwanese HTC si appresta a riconquistare il mercato mobile e uno dei suoi primi smartphone sarà, come ormai sappiamo, il prossimo HTC Desire 20 Pro. Quest’ultimo farà il suo debutto ufficiale il prossimo 16 giugno e ora, grazie al noto leaker Evan Blass, possiamo dare uno sguardo al suo design.

Ecco il design del nuovo smartphone targato HTC

Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere come sarà il prossimo device di casa HTC tramite alcuni schemi e alcune immagini. Ora, però, possiamo finalmente dare un’occhiata al design vero e proprio del dispositivo, dato che è stata pubblicata online una prima immagine dal vivo.

L’immagine in questione è stata pubblicata da @Evleaks (Evan Blass). Come è possibile notare, il design risulta essere in linea con le informazioni e con gli schemi trapelati online nel corso di queste ultime settimane. Sul posteriore, infatti, sono collocate quattro fotocamere poste verticalmente sul lato sinistro della scocca, mentre al centro è presente un sensore biometrico per lo sblocco e il logo dell’azienda.

Purtroppo dall’immagine non è possibile osservare il display del terminale, anche se si riesce a intravedere una piccola fotocamera anteriore posta in alto a sinistra. Questo sembra perciò confermare che sul fronte del nuovo HTC Desire 20 Pro ci sarà un piccolo foro nel display. Evan Blass non ha rivelato altro ma, grazie a quanto pubblicato qualche giorno fa su Google Play Console, sappiamo già che questo device sarà alimentato dal processore Snapdragon 665 di casa Qualcomm e ad accompagnarlo ci saranno 6 GB di memoria RAM.