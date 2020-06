GTA V: l’amatissimo videogioco arriverà anche su PlayStation 5

Rockstar Games, nel 2013, annunciava pubblicamente che avrebbe lanciato in tutto il mondo Grand Theft Auto V su PS3 e Xbox 360. Successivamente, con l’entrata in gioco della nuova console, il gioco è stato riadattato anche per PlayStation 4. GTA V è diventato uno dei giochi più venduti della storia.

Non tutti però pensavano però che il gioco sarebbe approdato anche sulla console next-gen che sta per arrivare, infatti il videogioco di maggior successo di Rockstar arriverà sulla PlayStation 5. Abbiamo potuto assistere a questa novità grazie alla serata di presentazione di Sony trasmessa in diretta proprio ieri. Tutto questo anche in attesa del nuovo gioco di Rockstar, il quale arrivo non è ancora stato stabilito.

GTA V: il videogioco sembra non morire mai, annunciato anche per PS5

La finestra di lancio, a quanto pare, è stata programmata per il 2021. Tuttavia, attualmente, non vi è una data di uscita specifica alla quale è possibile attenersi. Rockstar Games in compenso ha delle importanti novità per quanto riguarda i giocatori: per tutti i gamers che entreranno su GTA V nella versione PS4 avranno la possibilità di ricevere ogni mese un milione di dollari nel gioco, e questo sarà possibile fino al suo lancio su PS5. Mentre, per tutti i possessori di una nuova console, sarà possibile avere una versione standalone di GTA Online.