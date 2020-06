Come ben sappiamo Amazon offre insieme agli innumerevoli servizi anche degli assistenti vocali smart in grado di aiutarci con le loro funzioni, stiamo parlando degli Amazon Alexa, eterni rivali dei Google Home Assistant.

Questi altoparlanti smart, ci permettono di interagire con loro tramite comandi vocali e di gestire alcune parti della nostra vita digitale. come ad esempio programmare l’agenda, fare ricerche rapide o addirittura cercare ricette da preparare.

Con quest’ultima trovata, Amazon ha proprio intenzione di lanciare un guanto di sfida importante a Google, infatti d’ora in avanti potrete tramite Skill Blueprint creare le vostre Skill in pochi secondi, per personalizzare al meglio Alexa.

Al momento si può scegliere tra 12 Skill Blueprint, le quali altro non sono che un nuovo modo per creare le proprie skill attraverso dei template già strutturati da compilare inserendo le informazioni negli appositi campi.

Domande e risposte in un attimo per Alexa

In questo modo Alexa potrà rispondere a domande di vario tipo molto più facilmente o anche ci consentirà di pianificare meglio le nostre attività tramite una skill dedicata e programmata adeguatamente.

Creare una skill è un processo abbastanza semplice, infatti basterà recarsi sito Alexa Skill Blueprint: blueprints.amazon.it, selezionare il template pre-strutturatp da compilare con le info utili scegliendolo tra dodici ordinati in 4 categorie principali: Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza.

A casa

Tramite la categoria a casa si potrà programmare Alexa per fornire agli ospiti info utili in merito alla casa o al vicinato, ancora sarà possibile anche fa scegliere ad Alexa chi deve svolgere un determinato compito grazie alla pianificazione delle faccende domestiche programmabili per tutta la settimana.

Divertimento e giochi

Con il comando cosa fare Alexa potrà scegliere da un elenco prestabilito di attività personalizzate, ancora con ispirazioni Alexa leggerà una lista di frasi ispirazionali compilata dall’utente. Se invece avrete degli amici in casa, tramite il comando frecciatine lancerete delle battute mentre con Complimenti farete loro degli elogi.

Comunità e Organizzazioni

Al suo interno abbiamo flash briefing che consente di creare contenuti giornalieri per i propri clienti, insieme ad Università che invece consente di pubblicare lezioni e interventi della propria università.

Apprendimento e Conoscenza

Flashcard permette di studiare e mettersi alla prova con qualunque branca della conoscenza semplicemente usando la voce.