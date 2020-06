Negli ultimi giorni, con la presentazione ufficiale di Playstation 5, sul web non si fa altro che parlare di videogiochi. Tra gli utenti, infatti, c’è parecchia attesa per il nuovo titolo di punta della Electronic Arts, ovvero FIFA 21. Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia costretto gli sviluppatori e restare in casa, pare che questi ultimi si siano dedicati giorno e notte per evitare che la data di rilascio del gioco sia posticipata.

Ad oggi, quindi, milioni di videogiocatori attendono con ansia il rilascio di ulteriori notizie in merito a caratteristiche e data di rilascio del gioco. Scopriamo dunque di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

FIFA 21: ecco le ultime novità su data di uscita e costi

Come accennato precedentemente, quindi, gli Sviluppatori di Electronic Arts hanno lavorato duramente nel corso delle ultime settimane per evitare che il rilascio di FIFA 21 venga posticipato. Ciò significa, quindi, che anche quest’anno EA Sports potrà scegliere il mese di Settembre per rilasciare il nuovo gioco di Calcio, presumibilmente entro il giorno 27.

Secondo recenti rumors, inoltre, effettuando il pre-order del gioco oppure iscrivendosi al programma EA Access, i fan della serie potranno accedere al gioco ben 4 giorni prima della data ufficiale di rilascio.

Per quanto riguarda i costi, invece, non pare ci siano novità rilevanti. FIFA 21, infatti, arriverà sul mercato al classico costo di 69.99 euro per la versione Standard ed 89.99 euro per la Champions Edition.

Tuttavia bisogna ricordare che si tratta ancora di rumors pubblicati online e non confermati da EA. Per scoprire tutte le novità legate al nuovo titolo, infatti, bisognerà attendere l’evento EA Play 2020 che verrà trasmesso su tutte le principali piattaforma di Streaming il prossimo 18 Giugno.