Euronics prova a penetrare all’interno dei freddi cuori dei consumatori italiani con una campagna promozionale appositamente pensata per emozionare il più possibile, i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al listino originario, ma presentano comunque una limitazione importante.

Tutti gli acquisti non potranno essere effettuati in ogni punto vendita sul territorio, ma sono limitati esclusivamente ai negozi di proprietà del socio Euronics Dimo(ovviamente non possono nemmeno essere effettuati online sul sito ufficiale). I fortunati che potranno recarsi personalmente, e supereranno anche i 199 euro, potranno inoltre richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire tramite pagamento rateizzato a partire da Settembre 2020.

Euronics: il volantino nasconde tantissime offerte

Il volantino Euronics riesce a coprire tutte le fasce di prezzo del settore degli smartphone, i top di gamma sono ovviamente gli ultimi terminali giunti sul mercato, come Galaxy S20 e Motorola Edge, passando anche per il più economico Galaxy S10 Lite a 589 euro. Scendendo sempre più nel prezzo finale di vendita si incrociano quelle che potremmo definire le migliori occasioni, tanti prodotti disponibili a meno di 300 euro.

Tra questi troviamo Galaxy A51, Motorola One Zoom, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 o LG K51S. Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, i prodotti sono comunque in vendita in versione no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.