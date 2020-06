CoopVoce: offerte da 5 e 9 euro al mese, la linea ChiamaTutti migliora

CoopVoce ha dimostrato di poter stare all’interno di una ristretta cerchia di gestori che dominano il panorama della telefonia mobile italiana. Pur esercitando dall’ala dedicata ai gestori virtuali, questo provider è riuscito in ogni modo ad affermarsi. Il tutto non è stato semplice visto che inizialmente nessuno voleva sottoscrivere le sue promo, le quali poi sono cambiate col tempo e in meglio.

CoopVoce era infatti uno di quei gestori che pur avendo prezzi molto bassi, non consentiva di ricevere troppi contenuti. In seguito però poi questa tendenza è stata invertita dall’azienda stessa che ha rivisto la sua strategia. Ora come ora in molti, nel momento in cui si ritrovano a cambiare gestore, valutano le promo del provider di Coop. Proprio durante gli ultimi tempi ne sono arrivate ben due, le quali sono disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 e Easy+ con tutto incluso e per pochi euro

In questo momento CoopVoce possiede due promo sul suo sito ufficiale che sono la ChiamaTutti TOP 30 e la ChiamaTutti Easy+. Entrambe le offerte offrono praticamente gli stessi contenuti anche se il misure diverse.

La prima è la migliore in assoluto, visto che permette di avere minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece diminuisce i contenuti, offrendo 1000 minuti verso tutti gli utenti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G.

I prezzi sono differenti ma molto contenuti: la prima costa solo 9 euro al mese per sempre, mentre la seconda solo 5 euro al mese per sempre.