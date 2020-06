Call Center truffano i clienti Tim, Vodafone e Wind Tre: ecco in che modo

Le chiamate da parte dei call center non mancano mai, ma purtroppo a non mancare sono anche le numerose truffe telefoniche che colpiscono soprattutto i clienti di Tim, Vodafone e Wind Tre secondo le segnalazioni ricevute. Purtroppo ci sono numerosi operatori telefonici che non svolgono il loro lavoro in modo leale e corretto, e pur di concludere un contratto telefonico sono disposti ad affidarsi a soluzioni alternative poco legale.

Tantissimi consumatori, infatti, si sono ritrovate da un momento all’altro con un nuovo contratto telefonico e legate legalmente ad una nuova azienda perché gli operatori telefonici con cui hanno parlato hanno sviluppato un nuovo metodo per ingannarli e truffarli. Attenzione, dunque, a tutte le chiamate a scopo commerciale perché le truffe telefoniche sono molto sviluppate.

Call Center di Tim, Vodafone e Wind Tre segnalati: attenzione a questa truffa telefonica

Questa nuova truffa telefonica ha ingannato migliaia di consumatori che, come già anticipato, si sono ritrovati da un momento all’altro con un nuovo contratto telefonico mai richiesto e palesemente rifiutato. Purtroppo gli operatori telefonici / truffatori hanno pensato bene di registrare le risposte dei clienti durante la contrattazione per utilizzarle in un secondo momento se quest’ultimi rifiutano la loro proposta commerciale.

E’ infatti consigliato non solo di prestare maggiore attenzione, ma di evitare risposte secche come “si” e “no” a qualsiasi domanda perché queste potrebbero essere utilizzate durante la raccolta dei dati e stipulazione del contratto telefonico. Diversi utenti, inoltre, hanno adottato delle soluzioni alternative per evitare di ricevere qualsiasi chiamata a scopo commerciale.