L’inizio estate del 2020 potrebbe essere il momento propizio per cambiare gestore delle utenze domestiche di luce e gas come anche per sottoscrivere offerte più vantaggiose. A dirlo è l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ad aprile ha annunciato agli utenti la repentina riduzione dei costi pagati dai cittadini per le utenze, che risultavano nettamente inferiori a quelli dei mesi precedenti per via del sostanziale crollo sui mercati delle materie prime.

Un fenomeno simile ha trovato riscontro anche nella distribuzione di carburante, che però dopo i mesi a basso costo ora sta registrando un nuovo rincaro dei prezzi, per via della minor richiesta di petrolio che ha portato il prezzo del greggio a precipitare clamorosamente.

La riduzione dei prezzi non è solo correlabile alla pandemia, benché questa abbia giocato un ruolo comunque molto rilevante, ma anche all’aumentata diffusione dei contratti a maggior tutela.

Luce e Gas: approfittate ora per cambiare gestore o migliorare l’offerta

Per trovare le migliori tariffe, vi consigliamo di affidarvi a siti di comparazione online quali possono essere SOSTariffe.it o Altroconsumo. Ogni famiglia ha esigenze differenti e pertanto è opportuno valutare globalmente ma in maniera precisa quale sia il formato su misura per i propri consumi.

Stando ai consumi di una famiglia tipo, valutati dall’ARERA, il cui consumo energetico annuo si attesti all’incirca attorno ai 2700 KWh per un costo di circa 500 euro, si potrebbero risparmiare ben 75 euro.

Stesso discorso per il Gas, nell’ambito del quale passando da mercato tutelato a mercato libero – a fronte di un consumo annuo medio di 1400 Smc – si potrebbero risparmiare circa 80 euro.

Naturalmente, secondo questa logica, più si consuma, più si risparmia, perciò i vantaggi più cospicui li otterranno le famiglie con consumi tendenzialmente superiori a queste soglie, cercando sempre di evitare gli sprechi.