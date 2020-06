Uno degli obiettivi di WindTre per la stagione estiva in arrivo è contrastare in qualche modo l’avanzata di Iliad. Il gestore francese, anche grazie alla sua ricaricabile low cost con minuti illimitati e 50 Giga, continua ad avere una grande presa sul pubblico. Ecco perché il team commerciale di WindTre ha pensato ad un’alternativa ancora più valida, per soglie di consumo e per prezzo, alla Giga 50 di Iliad.

WindTre, la migliore promozione con 100 Giga a soli 5,99 euro

La migliore ricaricabile del momento in Italia è senza ombra di dubbio la WindTre GoTop 50+. Gli utenti che scelgono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono 200 SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 5,99 euro.

Rispetto al bundle di Giga 50, quindi, questa offerta di WindTre si rivela più conveniente sia per quanto concerne le soglie di consumo (100 Giga contro i 50 di Iliad), sia per quanto concerne il costo (la promozione di WindTre garantisce un euro di spesa in meno).

Non tutti gli utenti però potranno scegliere questa versione della ricaricabile GoTop 50+. In base alle attuali disposizione, l’iniziativa è disponibile con queste soglie ed a questo prezzo solo per gli utenti attuali di Fastweb e di PosteMobile. Necessario, inoltre, sarà la sottoscrizione del pagamento con tecnologia Easy Pay (con ricarica automatica attraverso conto corrente o carta di credito). Per attivare la promozione di WindTre sarà necessario recarsi in uno degli store ufficiali del gestore in Italia.