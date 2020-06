Anche WhatsApp in questa prima parte dell’anno ha dovuto affrontare la dura prova del COVID. La chat di messaggistica istantanea, così come gli altri servizi che si occupano della comunicazione, è stata a dir poco determinante per gli utenti di mezzo mondo nelle fasi calde del lockdown.

WhatsApp, arriva l’aggiornamento per l’aggiunta dei contatti con codice QR

Nonostante l’impegno per rendere sempre operativo il servizio e nonostante il problema di governare una mole di traffico in costante aumento, gli sviluppatori di WhatsApp hanno continuato a lavorare per l’introduzione di novità. Stando ai leaker di WABetaInfo, è in arrivo un ulteriore upgrade del servizio con un’interessante funzione per l’aggiunta dei contatti.

Con le versioni aggiornate di WhatsApp gli utenti potranno aggiungere nuovi contatti alla loro rubrica, utilizzando lo strumento del codice QR. Per aggiungere un contatto sarà necessario inquadrare dal menù di WhatsApp il relativo codice QR del numero da aggiungere in rubrica con l’ausilio della propria fotocamera. In pochi secondi, con tale tecnologia, sarà possibile aggiungere in automatico un numero senza alcuna azione manuale.

WhatsApp torna quindi ad investire sui codici QR, dopo che tale tecnologia di intelligenza virtuale è già disponibile per la piattaforma desktop della chat. Non è ovviamente questa l’unica grande novità di WhatsApp per queste settimane. Dopo un’attesa durata ben più di un anno, è partita infatti l’attività di roll out per la Dark Mode della chat. A breve la modalità notturna sarà presente sulla maggior parte dei dispositivi Android e sui recenti modelli di iPhone.