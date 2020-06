Tutti gli appassionati di calcio non stanno aspettando altro. A partire dal prossimo 20, la Serie A tornerà in campo per la conclusione della stagione. Le partite, con gli stadi a porte chiuse, saranno visibili solo per mezzo televisivo. Gli utenti che vogliono seguire la propria squadra del cuore da qui alla fine del campionato possono contare su una vantaggioso offerta di Vodafone legata al mondo della tv.

Vodafone più Sky, come avere tutti i canali della pay tv a costi da ribasso

Come risaputo, da tempo il provider britannico opera anche nel campo dell’intrattenimento televisivo. Gli abbonati di un piano per la Fibra Ottica hanno la possibilità di attivare il servizio Vodafone TV, la piattaforma per la visione di numerosi contenuti in streaming.

Proprio grazie a Vodafone TV, gli utenti Vodafone potranno guardare i principali canali di Sky con l’ausilio di NOW TV. In più per i clienti dell’operatore inglese è anche previsto uno sconto mensile rispetto ai listini classici di NOW TV.

Le offerte di Vodafone per NOW TV sono tre. Partendo dal pacchetto Sport, i clienti potranno accedere ad una selezione di contenuti tra cui anche la Serie A ad un prezzo mensile di soli 20 euro. Al ticket Sport è possibile anche aggiungere anche il piano Intrattenimento: in questo caso il costo mensile del piano sarà di soli 30 euro. In ambedue le circostanze è previsto quindi uno sconto di 10 euro rispetto ai listini NOW TV.

Con la Vodafone TV è inoltre possibile acquistare anche il solo ticket Intrattenimento di NOW TV. Anche in questo caso è previsto uno sconto di 10 euro, con la riduzione che andrà ad impattare sul proprio piano di telefonia fissa.