Signal: ecco come il trasferimento dati su iOS sarà più sicuro

Ora su Signal è finalmente disponibile una funzione che rende possibile trasferire i dati da un iPhone ad un altro. Il servizio di messaggistica crittografata ha lanciato un nuovo strumento in grado di trasferire in modo sicuro le informazioni nel caso in cui riteniamo opportuno cambiare il proprio dispositivo.

Signal: in che modo potrai trasferire i dati in modo sicuro da un iPhone ad un altro

Tutto ciò di cui hai bisogno per il trasferimento sono il tuo vecchio e nuovo dispositivo iOS. Per avviare il processo, devi installare Signal sul nuovo dispositivo, verificare il tuo numero di telefono e toccare il prompt che chiede se desideri trasferire il tuo account e la cronologia dei messaggi. Verrà quindi visualizzato un prompt di migrazione sul tuo vecchio dispositivo, che dovrai confermare. Successivamente, dovrai utilizzare il tuo vecchio dispositivo per scansionare il codice QR che appare su quello nuovo.