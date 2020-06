Passa a Vodafone: la promozione mette alle strette Iliad

La passa a Vodafone in grado di mettere davvero alle strette Iliad è la nuovissima Special 50 Digital Edition, una promozione tramite la quale gli utenti si ritrovano a poter attivare 50 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti illimitati e SMS senza limiti, spendendo davvero pochissimo.

Per riuscire a contrastare la crescente diffusione di SIM del nuovo operatore mobile in Italia, Vodafone ha deciso di lanciare una promozione davvero incredibile ed allo stesso tempo veramente interessante. Stiamo parlando della Special 50 Digital Edition, una soluzione in versione operator attack raggiungibile solamente dagli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale in generale, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, data la richiesta infatti di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Mensilmente poi, sempre considerando il pagamento tramite credito residuo, sarà necessario versare un canone di 7 euro.

Passa a Vodafone: la promozione che nessuno si aspettava

La passa a Vodafone resta comunque una delle migliori soluzioni sul mercato, a partire proprio dal bundle messo a disposizione dell’utente finale, corrispondente più precisamente a 50 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti.

La promozione non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà comunque decidere di abbandonarla in un qualsiasi momento, senza minimamente preoccuparsi di penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di casa Vodafone, con limite massimo fissato a 600Mbps in download.