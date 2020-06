MediaWorld ritarda la pubblicazione di un volantino fisico, obbligando quindi gli utenti ad affidarsi ai prezzi “quasi” di listino attivi in negozio, oppure a recarsi sul sito ufficiale per completare gli acquisti stando seduti sul divano di casa, ed approfittando di piccole promozioni pensate ad hoc.

La campagna promozionale corrente è interamente mirata sul marchio Samsung, a tutti gli effetti è chiamata Samsung Week, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto di alcuni dei prodotti più richiesti di sempre. Essendo consapevole di trattare compravendite effettivamente molto costose, è bene comunque ricordare che al superamento dei 199 euro di spesa, il cliente potrà richiedere il finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: le offerte migliori

Il settore degli smartphone è attraversato pienamente, essendo a tutti gli effetti uno dei più richiesti in assoluto, ecco quindi arrivare ottime riduzioni su Galaxy S20 in vendita a 798 euro, Galaxy S20+ proposto al prezzo finale di 1028 euro, spuntando anche soluzioni più economiche, come Galaxy Note 10 Lite a 469 euro, Galaxy A51 a 259 euro o Galaxy A30S a 199 euro.

Nell’eventualità in cui foste alla ricerca di terminali dalle dimensioni maggiorate, allora potrete comunque affidarvi a Galaxy Tab A 2019 in vendita a 239 euro, oppure il nuovissimo Galaxy Tab S6 LTE raggiungibile a 777 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino MediaWorld non dovete fare altro che aprire il link seguente, ricordando ad ogni modo che gli acquisti sono effettuabili solo online, non in negozio.