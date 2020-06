La maggior parte dei dispositivi e-reader sembra seguire il modello Kindle di Amazon che limita la colorazione del device a nero, bianco o grigio. Tuttavia, sembra che ora il gigante dell’e-commerce potrebbe iniziare una nuova tendenza rendendo disponibile Kindle Paperwhite in alcuni colori per abbellire l’e-reader.

È abbastanza facile dare a qualsiasi Kindle un cambio di colore. Amazon stessa vende una serie di custodie e cover colorate e non mancano accessori di terze parti. Ci sono quelli, tuttavia, che preferirebbero non utilizzare cover sul loro Kindle per il gusto del design, e l’opzione di comprare un device colorato sarebbe probabilmente di loro gradimento.

Kindle Paperwhite si veste di rosso e verde

L’anno scorso, Amazon ha reso disponibile un’opzione Twilight Blue per Kindle Paperwhite oltre allo standard Black. Oggi la storia si è ripetuta con una tonalità diversa con le nuove opzioni Prugna rossastra e Salvia verdastra. Chi spera in qualcosa di giallo o rosso dovrà comunque arrangiarsi con le cover.

L’aggiornamento del 2018 di Amazon su Paperwhite ha portato alcune nuove e piacevoli aggiunte, tra cui l’impermeabilizzazione e il supporto per gli audiolibri Audible, che in precedenza erano stati esclusivi per il Kindle Oasis di fascia alta di Amazon. Ma sarebbe stato bello vedere Amazon apportare ulteriori modifiche a Paperwhite oltre a lanciare i nuovi colori.

Cos’altro è cambiato in questo nuovo Paperwhite? Assolutamente niente. I due device sono ancora disponibili nelle opzioni da 8 e 32 GB di capacità, e possono essere acquistati con o senza offerte speciali, a seconda di quanto sei disposto a pagare. Abbastanza stranamente, il Paperwhite blu è stato esaurito a fine mese.