L’offerta solo dati dell’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, è ancora in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. I nuovi clienti interessati all’offerta solo Giga hanno tempo fino al 15 giugno per ottenerla a un prezzo scontato, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore.

ho Mobile: come attivare l’offerta solo dati del low cost di Vodafone!

L’operatore low cost di Vodafone, ho Mobile, ha presentato la nuova offerta solo dati proponendola ai clienti a un prezzo scontato. Coloro che procederanno con l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione della tariffa entro il 15 giugno 2020 hanno infatti la possibilità di ottenerla ad un costo di rinnovo di soli 12,99 euro. L’attivazione può avvenire attraverso il sito ufficiale, in questo caso clienti possono richiedere la SIM e riceverla tramite corriere o ritirarla in edicola; oppure, tramite i punti vendita dell’operatore.

Tutti i nuovi clienti possono ottenere l’offerta solo dati e ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese. A differenza delle tariffe fino ad ora proposte dal gestore, infatti, non sono previsti vincoli riguardanti il trasferimento del numero. E’ opportuno tenere a mente che non sono previste quantità di minuti o SMS, dunque per ogni chiamata effettuata ed SMS inviato sono previste tariffe stabilite dal gestore. Si tratta di una spesa di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

ho Mobile non richiede ulteriori spese e tutela tutti i suoi clienti dalle spese impreviste. Infatti, sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga e blocca tutti i numeri e i servizi a pagamento.