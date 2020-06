Google Maps non è sempre preciso e a volte ci troviamo in casi bizzarri in cui il posto che vogliamo raggiungere non è proprio quello che volevamo. Ci sono varie situazioni in cui amici, ma soprattutto corrieri, si trovano in grande difficoltà nel trovare la posizione della nostra abitazione.

Questa condizione, che già di suo è difficile, si aggrava maggiormente nel caso in cui abitiamo in posti isolati. Google non è voluta rimanere con le mani in mano: l’azienda di Mountain View ha implementato un’ottima funzione che consentirà agli utenti di essere precisi quando indichiamo una posizione.

Google Maps: la nuova funzione che ha messo a disposizione su Android l’azienda

La nuova funzione di Maps si chiama PlusCode: questa consiste in un codice di sei caratteri, composto da numeri e lettere, il quale ci permetterà di identificare precisamente ogni posto del globo. Direte che questa non è una vera e propria novità essendo che, nel 2015, era già stata introdotta, ma la vera novità è che ora è disponibile per tutti.

Il codice è stato immesso per far sì che non si faccia più confusione tra latitudine e longitudine, infatti le sei cifre contengono queste due coordinate. Per trovare il PlusCode bisognerà attivare il GPS, successivamente aprire Maps e premere sull’icona blu che indica la posizione. Si aprirà una schermata blu con un codice di sei caratteri, quello sarà il PlusCode. Successivamente, potrete condividerlo con chi volete.

La nuova funzione è in fase di rilascio. Presto verificheremo la sua presenza tramite il Play Store.