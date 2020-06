Expert lancia la sfida a Esselunga con un volantino che vuole richiamare all’ovile tutti quegli utenti che, nel corso del tempo, hanno deciso di abbandonarla per completare i propri acquisti presso negozi differenti.

La campagna promozionale proposta in questo periodo risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale. Scegliendo di completare l’ordine online, è importante ricordarlo, potrebbe essere necessario dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: risparmiare è semplicissimo

Il volantino Expert cerca di coprire più categorie merceologiche possibili, in questo modo il consumatore si ritrova a poter scegliere tra tantissime e svariate soluzioni. Gli smartphone sono attraversati nella fascia media, quindi tutti modelli in vendita a meno di 300 euro, senza eccezioni; i migliori attualmente in vendita restano comunque Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Galaxy A30S, Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite E e Motorola E6s.

Una volta scelto il dispositivo mobile, potrebbe essere il caso di avvicinarsi anche ad un wearable, Expert ha la soluzione più adatta per le vostre esigenze, infatti permetterà l’acquisto di Galaxy Watch a 199 euro, Fitbit Inspire HR a 79 euro o semplicemente il Fitbit Versa Lite Edition a 129 euro.

Tutti gli acquisti, come già specificato, possono essere completati sia online che nei punti vendita, qui sotto trovate tutte le informazioni del caso, ricordate ad ogni modo che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo.