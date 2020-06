La quarantena per limitare la diffusione del Coronavirus ha decisamente stravolto la quotidiana di tantissime persone che, per far passare del tempo si sono cimentate in diverse attività da svolgere in casa. Alcune persone si sono appassionate alla cucina per creare piatti unici e originali, altri hanno fatto attività fisica in casa grazie agli attrezzi elettrici, altri hanno cominciato a guardare serie televisive, e via dicendo.

Lo stare a casa, però, per alcune persone ha decisamente aumentato il consumo dell’energia elettrica aumentando notevolmente il costo della bolletta da pagare. Proprio per questo motivo, Enel Energia, ha deciso di contribuire nel suo piccolo in questa situazione poco piacevole promuovendo delle nuove iniziative per far risparmiare i suoi clienti. Ecco tutti i dettagli.

Enel Energia promuove delle nuove iniziative: ecco tutti i dettagli

Numerose aziende hanno deciso di contribuire nel loro piccolo per stare vicino a tutti in questo periodo inaspettato e spiacevole. Anche la multinazionale specializzata in produzione di energia elettrica ha deciso di aiutare i suoi clienti tramite delle nuove iniziative da sfruttare attivando l’offerta EnelPremia woW. Coloro che hanno intenzione di attivarla possono usufruire di:

Tre mesi di canone fibra a costo zerow;

Fino a 10,00 Euro extra in bolletta per coloro che hanno attivato l’addebito diretto;

Extra bonus di 20,00 Euro per tutti clienti beneficiari di Bonus Sociale elettrico e/o gas;

Sei mesi di protezione luce 360 di Enel X gratis.

Per attivarla basta indirizzarsi sul sito web ufficiale e seguire tutti i passaggi descritti nella pagina apposita. Sempre sulla stessa pagina è possibile consultare tutti i dettagli dell’offerta.