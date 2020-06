La miglior piattaforma streaming di tutti i tempi che ospita cartoni animati, film e serie tv di ogni genere, è pronta a sfornare nuovissimi episodi. Ad oggi, dopo l’episodio (se così si può definire) del Coronavirus che ha portato via un numero elevato di anime, sono state interrotte moltissime serie tv. Le ragioni sono piuttosto ovvie, ma fortunatamente è arrivata l’ora di ripartire. Tra le serie televisive che ci hanno lasciati a bocca aperta troviamo Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Verranno rinnovate o resteremo in uno stato di forte suspense?

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: cosa succederà alle serie tv in onda su Netflix?

Sembrerebbe innanzitutto che la serie fantascientifica Black Mirror nella quale viene scoperto il prossimo futuro tecnologico in un modo del tutto inquietante, si farà attendere ancora per molto. Le ragioni appartengono ai troppi progetti che il produttore ha in programma.

Riverdale invece affronta le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica, ragazzi con desideri contrastanti costretti a scontrarsi anche con la tragica morte di un compagno. La serie in questione vedrà quasi sicuramente una quinta stagione che ovviamente è stata posticipata per via della pandemia.

Suburra è la classica serie crime italiana ambientata nella Capitale. Essa ha fatto innamorare gli italiani ed ha reso fieri i romani. Purtroppo però, a causa del Covid-19 ha subito un rallentamento delle riprese. Ciononostante non preoccupatevi: Suburra 3 ci sarà.

Infine Elite. Il teen drama realizzato in Spagna e ambientato a Madrid, narra le variegate storie di ragazzi che frequentano la stessa scuola. Da poco si è conclusa la terza stagione ma la produzione ha già in mente una quarta e una quinta parte.