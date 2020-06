Comet, grazie ad un volantino davvero condito con ottime offerte alla portata di ogni singolo consumatore, riesce a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, anche senza muoversi dal divano di casa propria.

La caratteristica principale delle varie campagne promozionali di casa Comet è proprio questa, la capacità di rendere disponibili gli acquisti sia in negozio che sul sito ufficiale, senza predisporre limitazioni particolari (cosa che invece accade periodicamente da Euronics e Trony). L’unica cosa da ricordare riguarda le spese di spedizione, poiché comunque sono da considerarsi sempre a pagamento (tranne che in rari casi o se espressamente indicato).

Volantino Comet: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Per rendere felici il maggior quantitativo di utenti possibili, Comet ha deciso di racchiudere all’interno del volantino offerte sia appartenenti alla fascia alta del mercato, che ovviamente al settore più economico. Volendo spendere più di 1000 euro per l’acquisto di uno smartphone, l’occhio cade sull’Oppo Find X2 Pro, in vendita nel periodo a 1199 euro, vero e proprio top di gamma di recente commercializzazione ed assolutamente in grado di convincere grazie alla presenza di specifiche tecniche incredibili.

In alternativa, sempre restando in seno ad Oppo, non possiamo che consigliare i più economici Oppo Find X2 Neo a 699 euro, ma anche Oppo A52 e Oppo A72, entrambi raggiungibili a meno di 300 euro.

Le offerte del volantino Comet non terminano qui, per avvicinarle nel dettaglio dovete semplicemente aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.