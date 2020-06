Canone RAI e bollo auto: le novità in merito alla possibile abolizione

Difficilmente è possibile trovare qualcuno a cui piaccia trovare le tasse, o meglio sembra impossibile. Effettivamente sborsare quattrini per quelle che sono imposte fisse non è piacevole ma ce ne sono alcune che danno davvero fastidio agli italiani.

Stiamo parlando ad esempio del Canone RAI e del bollo auto, tasse che nessuno vorrebbe neanche solo prendere in considerazione. Entrambe queste tasse riguardano tutti gli italiani i quali sono stanchi di doversi sentire subordinati al pagamento di due tasse che nessun altro paga. Proprio per questo qualcuno spera sempre nell’abolizione che però a quanto pare almeno per il momento resta un vero e proprio miraggio.

Canone RAI e bollo auto: tutte le notizie che riguardano le due tasse che gli italiani odiano da sempre

Il mondo delle tasse continua con le imposte più odiate a far trepidare gli italiani che in merito al bollo auto e al canone RAI. Il vecchio Governo creò uno spiraglio per l’abolizione quando Luigi Di Maio propose di eliminare proprio le due tasse. In seguito però, proprio con la conseguente caduta del Governo stesso, tutto finì in un nulla di fatto.

Attualmente non ci sono nuove notizie in merito alla possibile abolizione, e proprio per questo gli utenti sono stanchi. Entrambe le tasse fruttano molti soldi a Governo, aziende e regioni. Più precisamente il bollo auto, di competenza regionale, frutta alle regioni 3 miliardi di euro ogni anno mentre il Canone RAI ben 1.5 miliardi di euro al Governo. Si tratta di fondi che diversamente sarebbe impossibile reperire, per cui un’eliminazione di questi due oneri sembra impossibile.