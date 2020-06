Il colosso di e-commerce Amazon ha annunciato Alexa Skill Blueprint, ovvero un nuovo modo per creare Skill e risposte personalizzate per Alexa. ttraverso una serie di modelli di facile utilizzo, tutti possono creare esperienze personalizzate per Alexa in pochi minuti.

Le notizie appena riportate le si possono evincere dalla nota ufficiale diffusa proprio dalla piattaforma di Seattle. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla novità lanciata.

Amazon ha lanciato Alexa Skill Blueprint, scopriamo tutti i dettagli

Per utilizzare la novità, è sufficiente compilare un template già strutturato e inserire le informazioni che si desiderano negli appositi campi indicati. Che si tratti della propria risposta alla domanda ‘Alexa, chi è la mamma migliore del mondo?’ oppure una Skill che aiuta a pianificare le faccende domestiche per tutta la famiglia, Alexa Skill Blueprint permette di personalizzare l’esperienza di Alexa secondo le proprie esigenze e aiuta a rendere Alexa ancora più utile all’interno della propria casa.

Le Skill in questione possono essere rese visibili solo sui dispositivi associati al proprio account Amazon, oppure, se lo si desidera, possono anche essere rese pubbliche all’interno dello store Alexa Skill. Steve Rabuchin, Vice President, Amazon Alexa ha dichiarato: “Alexa Skill Blueprint è un modo completamente nuovo di istruire Alexa attraverso Skill personalizzate solo per noi e la nostra famiglia.

Per iniziare non è necessario avere esperienza di programmazione o nella realizzazione di Skill. La mia famiglia ha creato in pochi minuti la nostra Skill dedicata alle frecciatine sarcastiche, ed è stato davvero divertente interagire con Alexa in un modo totalmente nuovo e personalizzato“. Non siete curiosi di provare questa novità su Alexa? noi si.