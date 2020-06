Il servizio di streaming video più apprezzato dagli utenti è sicuramente Netflix. Le sue produzioni originali sono sempre più interessanti e riescono a coinvolgere milioni di fan in tutto il globo. Tra le serie Netflix che hanno avuto maggiore successo ci sono sicuramente Peaky Blinders, After Life e Sex Education. Essendo che il lockdown ha tenuto in casa praticamente tutti, le serie hanno fatto record di ascolti e sono rientrate automaticamente nella classifica delle serie televisive più apprezzate di sempre. Ci sono delle novità in merito alle serie che abbiamo citato, ora le andiamo a vedere nel dettaglio.

Peaky Blinders, After Life e Sex Education: le novità sulle amatissime serie Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Peaky Blinders: la serie è stata fortemente apprezzata dai fan. È ambientata a Birmingham nel primo dopoguerra inglese e racconta di una banda di ragazzi che viene soprannominata proprio Peaky Blinders. I fan sono in grande attesa della season 6, ma purtroppo questa non arriverà prima di fine 2021, il tutto a causa del Coronavirus. Le previsioni dovrebbero essere queste, ma non è chiaro se l’uscita sarà prima o dopo, quello che possiamo dire è che le riprese sono finalmente ricominciate.

Per quanto riguarda invece la serie che parla di un gruppo adolescenti Sex Education, gli utenti stanno aspettando con ansia la terza stagione che però anche in questo caso è stata fermata dal Coronavirus. Le riprese erano incominciate, ma l’emergenza sanitaria globale anche in questo caso ha fermato tutto. Non ci sono nuove info riguardo le riprese.

Infine, per quanto riguarda After Life, gli utenti sono contenti del fatto che la seconda stagione è arrivata da poco, quindi per la terza stagione si dovrà aspettare un bel po’.