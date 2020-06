Il listino offerte del gestore WindTre offre ai nuovi clienti una vasta scelta poiché ricco di opzioni davvero interessanti. Tutti hanno la possibilità di scegliere una delle tariffe attualmente disponibili e richiederne l’attivazione attraverso il sito ufficiale dell’operatore o tramite uno dei suoi punti vendita. Le offerte sono numerose ma alcune si dimostrano particolarmente convenienti.

WindTre: le migliori offerte con minuti, SMS e Giga di traffico dati

Scopriamo quali sono le migliori offerte attualmente proposte dal gestore WindTre ai suoi nuovi clienti procedendo in base ai contenuti previsti.

WindTre Unlimited con Easy Pay è sicuramente la tariffa più ricca. I clienti che procedono con l’attivazione, infatti, ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. L’offerta prevede una spesa di 29,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Particolare attenzione meritano le due tariffe proposte ai clienti under 20 e under 30, i quali possono attivare rispettivamente l’offerta WindTre Student Edu e l’offerta WindTre Young. Entrambe permettono di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati. Il costo previsto per il rinnovo varia in base alla tariffa richiesta: i clienti under 20 vanno incontro a una spesa di 9,99 euro al mese; i clienti under 30, invece, devono sostenere una spesa di 11,99 euro al mese.

Soglie non indifferenti di traffico dati, minuti ed SMS sono proposte anche tramite la tariffa WindTre XLarge, la quale prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. I clienti possono attivarla indipendentemente dall’età, sostenendo una spesa mensile di 16,99 euro.