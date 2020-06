Diversi clienti TIM, WindTre e Vodafone si sono infastiditi dopo una comunicazione che ha annunciato importanti aumenti al costo di alcune tariffe. Gli italiani hanno risposto alle provocazioni dei gestori sfruttando il nuovo WiFI Gratis disponibile da Nord a Sud secondo uno schema definito dal progetto interno che sta offrendo linea Internet illimitata.

I criteri di utilizzo sono semplice per chi dispone di smartphone o tablet. Scaricando una semplice app gratuita per Android ed iOS ci si connette senza spese. Grazie ai nuovi finanziamenti pubblici cresce il numero di Comuni coperti dal servizio. Ecco a che punto siamo dopo una prima ondata di hotspot gratuiti.

WiFi Gratis per l’Italia: nuovo progetto arriva anche nel tuo Comune, controlla subito

Una mappa mostra l’estensione dei punti di accesso Free installati da Infratel sotto la direzione del Ministero per lo Sviluppo Economico. Se ne prende visione all’interno del sito ufficiale dove la possibilità di connettersi ovunque senza vincoli o costi diventa finalmente realtà.

Il progetto di ultima generazione si chiama Piazza WiFi Italia. Inizialmente nato per venire in contro alle esigenze tecniche nelle aree del digital divide e nelle zone terremotate di Amatrice si è ultimamente esteso abbracciando la partecipazione di numerose amministrazioni comunali locali. Ad oggi centinaia di Comuni Italiani sono coperti dal servizio, attivo 24 ore su 24 per turisti e residenti in loco.

Secondo le prime info è possibile connettersi dopo aver scaricato l’apposita app con garanzia di una banda massima pari a 30 Mbps per download ed upload. Come avere una promo MVNO ma senza alcun onere economico.

Una volta installata l’app è necessario creare il proprio profilo ed attivare il WiFi per essere subito online. Non sarà necessario ripetere ulteriormente la procedura di login. I dati saranno salvati sul telefono e pronti per interfacciarsi a qualsiasi hotspot italiano anche se ci si sposta di Regione.