Il volantino Expert raccoglie quanto di buono abbiamo visto nel corso dei mesi scorsi e lo convoglia entro un’unica campagna promozionale, gli utenti si ritrovano a poter godere di sconti incredibilmente vari ed interessanti, tutti atti a permettere una spesa minima sotto ogni punto di vista.

A differenza delle quotate offerte delle rivali Euronics e Trony, in questo caso l’accesso al volantino non risulta essere limitato per una ristretta cerchia di consumatori, bensì è ampiamente fruibile indistintamente dalla provenienza. Gli acquisti potranno essere completati in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, con spedizione a domicilio a pagamento (tranne che in casi molto rari).

Volantino Expert: tantissime offerte per tutti i gusti

Il volantino Expert è davvero ricchissimo di soluzioni da non lasciarsi sfuggire, anche se comunque va ricordato che la maggior parte dei prodotti in promozione non ha un prezzo superiore ai 300 euro. Le occasioni migliori si registrano difatti su soluzioni del calibro di Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Galaxy A30S, Motorola E6s o Oppo A5 2020.

Se interessati al settore dei wearabile, segnaliamo comunque la presenza anche di alcuni sconti su Fitbit Inspire HR a 79 euro, Fitbit Versa Lite Edition a 129 euro o Galaxy Watch a 199 euro.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati sia online che in negozio, con spese di spedizione non incluse nel prezzo.