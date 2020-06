Trony spacca le offerte di MediaWorld con il nuovo volantino che promette la possibilità di godere di prezzi bassi e fissi, senza doversi minimamente preoccupare di rinunciare alla qualità generale del prodotto effettivamente scelto.

Fino al 14 giugno, solo però nelle regioni Calabria e Sicilia, è stato reso disponibile un volantino SottoCosto che punta a superare le ottime proposte di Unieuro (infatti è attiva la stessa campagna), riuscendo nello stesso tempo a scontare tanti dispositivi di fascia alta. Al solito raccomandiamo la massima attenzione alle scorte, le unità disponibili in negozio sono poche, dovrete sicuramente affrettare i tempi e le decisioni.

Volantino Trony: queste offerte fanno impazzire gli utenti

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi ed allo stesso tempo molto vari tra di loro, osservando da vicino al campagna notiamo la presenza di alcune piccole/grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire, partendo dal basso annoveriamo Oppo A9 2020 a soli 179 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro o Oppo Reno 2Z a 279 euro.

Crescendo in qualità incrociamo infine anche Galaxy Note 10 Lite al prezzo di 499 euro, per finire poi con un ottimo Galaxy S10 Lite a 549 euro. Coinvolto nella campagna anche il settore dei wearable, sono presenti anche soluzioni come Huawei Watch GT a 99 euro o Galaxy Watch a 169 euro, comodissime per godere di buone prestazioni risparmiando il più possibile.

Tutti i dettagli in merito al volantino Trony li potete trovare tra le pagine inserite nel nostro articolo.