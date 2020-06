Se nella primavera TIM ha sorpreso la platea dei nuovi abbonati con promozioni dal costo relativamente basso, in estate ci saranno ancora più sorprese. Il provider continua con la sua strategia aggressiva, volta a conquistare utenti di altre compagnie attraverso le operazioni di portabilità. Da qui alle prossime settimane, saranno pubblicizzate ricaricabili ancora più vantaggiose per soglie di consumo e per prezzi mensili.

TIM, il provider lancia due nuove offerte low cost con 50 Giga

La prima ricaricabile messa in campo da TIM è la Supreme New. Questa ricaricabile (disponibile in una rinnovata formula) prevede soglie senza limiti per le telefonate verso tutte le utenze fisse e mobili in Italia più 50 Giga per la connessione di rete. Il costo mensile della ricaricabile si attesta sui 5,99 euro. Previsto solo un extra una tantum per la dotazione della SIM pari a 12 euro. La disponibilità di Supreme New è vincolata solo a tutti i futuri abbonati che effettuano la portabilità del numero da una rete Iliad o da altri operatori virtuali.

L’altra grande ricaricabile dell’estate in casa TIM è la Steel Pro. Le soglie di consumo per questa tariffa non cambiano: anche in questa circostanza gli abbonati avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate a cui si aggiungono 50 Giga per internet. Leggermente superiore è invece il prezzo mensile: 7,99 euro ogni trenta giorni, con costo di attivazione confermato a 12 euro. La Steel Pro di TIM è aperta per tutti gli attuali clienti di Fastweb e per gli abbonati dei principali operatori virtuali in Italia.