L’estate è alle porte e gli operatori telefonici hanno già cominciato a preparare le prime offerte pensate per accompagnare gli utenti nei mesi più caldi dell’anno. La prima promozione che sarà disponibile per l’estate TIM SUPERGIGA RADDOPPIA. Questa consiste semplicemente nel raddoppiamento del traffico dati previsto dalla propria offerta, il tutto ad un costo zero. TIM SUPERGIGA è disponibile in due tagli, quello da 20 GB (offerto al costo di 9,99 euro al mese) e quello da 50 GB (al costo di 13,99 euro al mese). Con la promozione RADDOPPIA, gli utenti che hanno attivato o che attiveranno l’offerta riceveranno il doppio dei GIGA senza costi aggiuntivi per i primi tre mesi.

TIM, le altre offerte per l’estate

Per l’estate, i clienti con un’età di o inferiore ai venticinque anni possono attivare l’offerta TIM YOUNG STUDENT EDITION. Questa comprende SMS e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 GB al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. In alternativa, se si sceglie l’opzione con addebito su credito residuo, la quantità di traffico dati disponibile sarà ridotta a 20 GB. In ogni caso, l’offerta offre Internet illimitato per la navigazione sulle app di Chat, Social e Musica, sei mesi di TIMMUSIC Platinum gratuiti e tre mesi di TIM Video Card.

Infine, la TIM VIDEO CARD. Si tratta di un’opzione aggiuntiva che permette la visione di film e serie TV di alcune delle piattaforme più popolari, come YouTube, Netflix, SkyGo, NowTV e Disney+ senza consumare i GIGA di internet disponibili. Questa offerta sarà disponibile al prezzo speciale di 5,99 euro al mese per tre mesi.