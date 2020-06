Può capitare che da un momento all’altro ci si stanchi del solito smartphone e si senta la necessità di averne uno nuovo. Non per questo però, è necessario dimenticare ciò che fino a quel momento è stato l’assistente virtuale per anni. Esso può continuare ad avere una grandissima utilità nella vostra vita, soprattutto se non possedete un forte senso dell’orientamento, se avete dei bambini piccoli o se siete dei nostalgici cronici…

Smartphone: tra i metodi efficaci troviamo un sistema di intercettazione contro i disboscamenti

Per coloro che da sempre hanno bisogno di un navigatore per muoversi, ora con il vecchio smartphone in uso per quell’unico scopo, sarà tutto più semplice. Vi basterà attivare il GPS e il gioco è fatto!

Ma il vostro dispositivo può trasformarsi velocemente in baby monitor, grazie all’ausilio di alcune applicazioni. In rete ne esistono molte gratuite e per giunta in grado di inviare delle notifiche audio di tutti i rumori e urla che provengono dalla stanza dei bambini. Le app di cui stiamo parlando hanno bisogno di una rete Wi-Fi, una telecamera per monitorare al meglio la situazione attraverso le immagini, e delle ninne nanne per far addormentare i piccoli incustoditi (nel caso delle app a pagamento).

Se trascorrete il resto della giornata ad ascoltare musica, non sprecate memoria e batteria del vostro nuovo smartphone. Piuttosto utilizzate quello vecchio come lettore MP3, soprattutto se dotato di slot per una micro SD.

Tra i mille modi di riciclo troviamo anche una bizzarra idea. Il vostro dispositivo potrebbe addirittura trasformarsi in una cornice digitale. Per farlo dovrete scaricare su Google Play un’app che si chiama Dayframe.

Per ultima, e non di certo per importanza, vi proponiamo un’iniziativa utilissima per l’umanità. Si tratta di un sistema che permette di riutilizzare i telefoni per scopi ambientali. In che senso? Spedendo l’arnese all’associazione Rainforest Connection, che formatta i dispositivi e li reimposta, potrete contribuire all’intercettazione di qualunque tipo di attività di disboscamento della foresta pluviale. In questo modo il vostro vecchio e amato amico diverrà un ottimo strumento d’allarme.