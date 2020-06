Da quando si è scoperto che Samsung sta lavorando anche su un successore del Galaxy Z Flip, si è subito ipotizzato che gli smartphone pieghevoli presentati al prossimo evento sarebbero stati 2. L’evento Unpacked di agosto, il primo nel suo genere solo live streaming, dovrebbe essere la rampa di lancio dei Galaxy Note 20. Non saranno i soli modelli a venir presentati però.

Ormai, come sappiamo, il Galaxy Fold 2 verrà presentato affianco a tale serie, ma, ancora una volta, non sarà solo. Il colosso sudcoreano e presenterà il modello di seconda generazione anche dell’altro smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip 5G.

Si tratta di una notizia interessante perché vuol dire che Samsung sta spingendo l’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo di questo genere di smartphone. Li trova profittevoli il che vuol dire che le innovazioni in merito arriveranno prima di quanto ipotizzato.

Samsung e l’evento Unpacked di agosto

Il nuovo modello di Galaxy Z Flip avrà il supporto alla rete di nuova generazione, cosa che l’attuale non ha. Alimentato dallo Snapdragon 855, non c’era spazio per un modem 5G. Al contrario, il successore sarà alimentato da uno dei chip di ultima generazione di Qualcomm, o lo Snapdragon 865 o lo Snapdragon 865+.

Secondo il tweet di un leaker, i preordini per questi dispositivi inizieranno il 20 agosto, dopo che l’evento di presentazione si terrà il 5 dello stesso mese. Non saranno gli unici dispositivi a venir presentati, ma ci sarà spazio anche per i nuovi Galaxy Watch e persino gli auricolari Gear. In sostanza, anche se sarà un evento solo live, di presentazioni non ne mancheranno.