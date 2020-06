Lo abbiamo già detto. Quello del Mobile Gaming è un mercato in crescita al quale le aziende rispondono introducendo sul mercato prodotti e tecnologie in grado di supportare questo nuovo trend, offrendo agli utenti nuovi strumenti per poter essere sempre più competitivi. Ciò non si traduce necessariamente in smartphone da gioco, quanto anche in accessori che possono incrementare le performance del proprio dispositivo, rendendolo ancora più adatto per una lunga e produttiva sessione di gioco.

Razer, il controller KISHI UNIVERSAL GAMING disponibile per Android

Razer, il leader globale nella produzione di tecnologie e soluzioni per il gaming, ha appena annunciato che il Razer Kishi Universal Gaming è adesso disponibile per gli smartphone Android. Si tratta di un controller che trasforma il proprio dispositivo in una vera e propria console da gioco, offrendo una serie di tasti e pulsanti pensati per garantire una maggiore precisione e controllo. Questo controller, infatti, è dotato di levette analogiche cliccabili, una serie di pulsanti frontali e multifunzione, una croce direzionale ad otto vie, due grilletti analogici e due pulsanti bumper per un’esperienza di gioco a tripla A di livello di console, ovunque ci si trovi.

Il design di Razer Kishi Universal Gaming Controller è stato pensato per essere supportato da diversi smartphone Android, mentre la connessione diretta USB-C elimina virtualmente il lag degli input e consente agli utenti di godere di un’esperienza di gioco a bassissima latenza. Questo dispositivo, che è stato presentato in occasione del CES di questo anno, è adesso disponibile al prezzo di 89,99 euro. Debutterà in estate anche per gli iPhone.