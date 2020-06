Il produttore cinese OnePlus ha da sempre riscosso un enorme successo nel settore mobile. Il suo motto, infatti, è “Never Settle”, dato che i dispositivi proposti finora disponevano di una notevole scheda tecnica ad un prezzo molto contenuto rispetto ai vari competitors. Tuttavia, con gli ultimi arrivati OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro l’azienda ha voluto osare e ha presentato due dispositivi dal prezzo decisamente elevato. Ora, però, sembra che si tornerà all’origini. Il prossimo OnePlus Z, infatti, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo decisamente contenuto.

OnePlus Z in arrivo ad un prezzo di circa 300€?

Nel corso delle ultime ore sono arrivate numerose informazioni sul nuovo device di casa OnePlus e queste riguardano anche il presunto prezzo di vendita per il mercato indiano. Secondo quanto riportato online sul portale DesiDime, il prezzo di vendita del terminale sarà pari a 24990 INR, cioè circa 300€ al cambio attuale.

Ovviamente per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma dobbiamo tenere a mente che questo nuovo dispositivo apparterrà alla fascia medio-alta del mercato e non alla fascia dei top di gamma. La scheda tecnica del nuovo OnePlus Z prevede come processore il SoC Snapdragon 765G di Qualcomm ed avrà come tagli di memoria 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Vi riportiamo di seguito il resto delle specifiche tecniche trapelate.