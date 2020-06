Netflix presenta un catalogo assai variegato e nonostante le novità arrivino con cadenza mensile è inutile omettere che gli utenti hanno richieste ben precise e sono in attesa di show ben determinati. Vedere esauditi i propri desideri dal colosso dello streaming, però, assume forme impossibili visto che la stessa tabella di marcia rimane un mistero assoluto così come le dinamiche che lo portano a pubblicare prima un contenuto piuttosto che un altro. Sotto questo punto di vista, rinomate serie TV sembrano essere cadute nell’oblio sebbene, in realtà, siano in produzione o in attesa di direttive.

Netflix: gli utenti chiedono informazioni sugli show più amati, quando torneranno con le nuove stagioni?

Produzioni del calibro di Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Elite riempiono il cuore degli abbonati in maniera unisona. Completamente diverse le une dalle altre, queste serie condividono un altro elemento: il dubbio di quando torneranno con dei nuovi episodi.

Confermati per una nuova stagione, gli show appena elencati offrono al pubblico diversi spunti e diverse anticipazioni, ma tutte omettono una data o quantomeno un periodo di arrivo. Ciononostante non bisogna nutrire paura: come allena affermato, le stesse avranno dei nuovi episodi e non sono in lizza per la cancellazione.

Ciò che ci si può augurare, dunque, è che Netflix rilasci qualche informazione quanto prima, soprattutto su Suburra che ormai su sta facendo attendere da due anni dai fans e, scherzosamente, sta facendo impazzire Alessandro Borghi che più non sa cosa rispondere a chi domanda per una data di uscita ufficiale.