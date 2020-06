Lucifer 5 e Vis a Vis stanno per tornare a fare la propria comparsa direttamente su Netflix, il produttore sta infatti per confermare il rilancio di due delle serie più amate del momento, sicuramente dopo “La Casa di Carta”.

Per lungo tempo si è discusso del possibile debutto già dall’8 giugno, sfortunatamente però la quarantena ed il Covid in generale hanno ritardato le riprese, i doppiaggi ed il montaggio, obbligando di conseguenza Netflix a posticipare il tutto a data da destinarsi. Ma quando arriveranno e saranno resi disponibili?

Netflix promette: Lucifer e Vis a Vis arriveranno il prima possibile

La nuova stagione di Vis a Vis sarà la conclusiva, vedendo difatti i protagonisti abbandonare definitivamente le scene senza possibilità di proroga. Per Lucifer, invece, il futuro è ancora incerto, ultimamente si è molto discusso di una possibile sesta stagione, quando già la quinta non era nemmeno da farsi.

Da Netflix fanno sapere che fortunatamente il 99% delle immagini sono già state girate, la post-produzione è quasi ultimata e, stando alle indiscrezioni, la prima parte di Lucifer 5 (composta da due parti da 8 episodi l’una) potrebbe essere trasmessa sul piccolo schermo entro poche settimane.

Se invece stavate aspettando con ansia il ritorno di The Witcher, sappiate che in questo caso l’attesa è leggermente più lunga, si parla di almeno 6 mesi, data l’impossibilità di girare le scene presso i vari set utilizzati per le riprese, dislocati comunque in più nazioni e aree ad oggi praticamente irraggiungibili.

Seguiranno aggiornamenti, ma Lucifer 5 e Vis a Vis sembrano essere davvero in dirittura di arrivo.