Secondo un noto leakster, Huawei sta per portare sul mercato un altro smartphone della serie Enjoy. A maggio, il mese scorso, era stato presentato l‘Enjoy Z 5G, un dispositivo di fascia medio-alta con supporto alla rete di ultima generazione. A questo giro invece, il 24 giugno per essere più precisi, arriverà l’Enjoy 20 Plus.

Ovvia differenza, appunto, è l’assenza del supporto alla rete 5G, ma considerando quanto è attualmente sviluppata e per quanto tempo ancora non sarà considerabile un must, sarà un dispositivo da prendere in considerazione, anche perché le specifiche tecniche risultano interessanti.

Huawei Enojy 20 Plus

Lo smartphone in questione è alimentato da un processore di ultima generazione di MediaTek, il Dimensity 800. Le specifiche non sono ancora state rivelate tutte quindi non si sa quanta RAM ci sarà a supporto del chip o quanta memoria nativa. Per il display si sa che avrà una frequenza di aggiornamento da 90 Hz, quindi potrebbe diventare anche un ottimo smartphone da gioco.

Una delle parti più interessanti è il comparto fotografico posteriore il quale presenta tre obiettivi diversi. Il principale è un grandangolare da 48 MP e a supporto c’è un teleobiettivo da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP; una classifica configurazione tripla. Frontalmente ci sarà solo un obiettivo, ma non si come si presenterà.

L’Enjoy Z 5G aveva una tacca a goccia mentre il precedessore di questo modello, l’Enjoy 10 Plus, aveva una fotocamera a scomparsa. È probabile che anche in questo caso sarà a scomparsa, ma non è certo. Un altro aspetto che non è certo è per quali mercati sia pensato il dispositivo.