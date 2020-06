Il diesel batte sempre l’elettrico, almeno osservando le preferenze dei consumatori italiani, una vittoria quasi scontata e sottolineata dalle innumerevoli motivazioni che, ancora oggi, spingono gli utenti ad acquistare un’automobile con motore termico.

Il progresso tecnologico è inarrestabile, consapevoli di dover fare qualcosa per impedire una crescita smisurata dell’inquinamento, con raggiungimento di un punto da cui sarà davvero difficile riuscire a tornare indietro, le aziende ed i ricercatori stanno buttandosi a capofitto nello sviluppo e nel miglioramento del motore elettrico. I passi in avanti rispetto al passato sono enormi, il futuro dell’automobile è sicuramente eco-friendly ed impatto zero, ma c’è ancora davvero tanto da fare; la prova di quanto afferiamo arriva direttamente dalle preferenze dei consumatori finali, ancora pronti a buttarsi sul diesel per i seguenti motivi.

Diesel batte l’elettrico: i motivi più diffusi