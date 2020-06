La connessione 5G è continuamente protagonista di numerose notizie e, ad oggi, in molti sono contrari anche perché potrebbe essere la causa dell’eliminazione del 3G. Tantissimi consumatori, infatti, sono preoccupati a riguardo perché ad oggi sono tantissimi coloro che utilizzano e preferiscono utilizzare la rete di terza generazione per molteplici motivi.

Il 5G in arrivo e il 3G dice addio per sempre: ecco cosa potrebbe accadere

Le aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre hanno investito notevolmente in questo nuovo sviluppo e soprattutto hanno investito somme di denaro consistenti. Ad oggi la rete di quinta generazione si sta espandendo gradualmente in tutte le zone italiane e molto presto gli utenti potranno usufruire di tutti i vantaggi.

Le notizie in questione parlano di un addio in modo definitivo da parte della rete 3G perché ad oggi è utilizzata soprattutto quando la rete 4G è temporaneamente in down. Quando la rete 5G sarà completamente introdotta sarà la rete di quarta generazione a sostituirla quando sarà temporaneamente in down. Inoltre le aziende telefoniche dovranno in qualche modo risanare tutti gli investimenti effettuati per lo sviluppo e l’introduzione di questa nuova tecnologia in Italia.

Ad oggi queste sono parole delle notizie che circolano in rete, ma non c’è nulla di certo visto che le aziende telefoniche non si sono ancora espresse in merito e non hanno neanche accennato il discorso. È molto importante infatti non trarre conclusioni affrettate perché sul web circolano numerose notizie e spesso sono create solo per creare perplessità e paura.