WindTre già ha dimostrato a vecchie nuovi abbonati di avere promozioni molto vantaggiose per quanto concerne le soglie di consumo e per i prezzi mensili. Già in queste sue prime settimane di attività, la compagnia si è contraddistinta per iniziative che hanno portato ad un incremento netto del numero di utenti.

WindTre, la promozione con 100 Giga per tutti coloro che già sono abbonati

Tra le priorità di WindTre c’è anche l’obiettivo di mantenere costante la fedeltà dei già clienti. Il provider, proprio in queste ore, ha lanciato un iniziative speciale per chi ha già una SIM attiva. La novità è rappresentata dalla presenza delle iniziative Giga Flash, una serie di offerte attraverso cui ogni abbonato può aumentare mensilmente la quota dei Giga per la connessione internet.

Tra le promozioni Giga Flash uno spazio è riservato all’iniziativa 100 Giga Max. Con questa speciale offerta, i clienti potranno attivare 100 Giga per la navigazione internet ad un costo unico di soli 9,99 euro. La 100 Giga Max ha una validità di sessanta giorni. Dopo i due mesi, l’iniziativa sarà disattivata in automatico senza quindi costi extra su base mensile.

In aggiunta a Giga Max, nel novero delle iniziative Giga Flash è possibile anche selezionare tagli differenziati per internet. Gli abbonati potranno attivare 6 Giga aggiuntivi con la spesa fissa di 6 euro al mese e 10 Giga extra con un prezzo una tantum di 7 euro. La disponibilità di queste promozioni è garantita nell’area personale dell’app ufficiale WindTre. In alternativa è possibile attivare una di queste offerte rispondendo ai vari SMS informativi del provider.