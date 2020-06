Windows 10, il sistema operativo maggiormente presente nei salotti di tutti gli utenti, gode ovviamente di una popolarità pressoché inarrivabile, la quale ha portato l’OS di Microsoft a essere installato su oltre il 90% dei dispositivi.

Stessa cosa non si può dire però del browser installato di fabbrica a bordo del sistema operativo, parliamo di Microsoft Edge, erede di Internet Explorer, il quale ha goduto di una forte campagna di rinnovamento e miglioramento da parte di Microsoft che però, non ha sortito l’effetto sperato, infatti il browser ha si aumentato il numero di utilizzatori fino ad arrivare al secondo posto con il 7,59% di utenza, ma è anche lontanissimo dalla vetta occupata da Google Chrome che rivendica il 68,9% degli utenti.

Microsoft vi ricorda di usare Edge

A quanto pare questa classifica proprio non è andata giù all’azienda fondata da Bill Gates, la quale di tutta risposta ha pensato bene di rammentare la possibilità di usare Edge al posto di Chrome attraverso una schermata pop-up irremovibile, in nessun modo per giunta.

Infatti a seguito dell’ultimo aggiornamento di Windows 10, chiunque usi la barra di ricerca Windows, vedrà apparire in sovraimpressione un avviso che invita l’utente ad utilizzare Edge.

In particolare questo banner salterà fuori nel momento in cui digiterete parole inerenti il Browser web come: Firefox, Chrome, Opera, Safari, oppure internet.

I programmatori di bleepingcomputer hanno provato in tutti i modi a rimuovere questo piccolo banner, tra cui: la disattivazione della funzione di ricerca integrata in Windows Search di Bing, la disattivazione dei suggerimenti nel menù start, infine è stato adoperato anche il software di debugging HTTP Fiddler, per monitorare il proxy server, così da verificare ipotetici filtri inseriti da Microsoft.

A quanto pare ogni tentativo è stato vano, al punto che i programmatori si sono rivolti a Microsoft stessa chiedendo se esiste effettivamente un modo per poterlo disattivare.

Al momento non c’è stata risposta, rimanete in attesa per sapere gli sviluppi in merito alla bizzarra situazione.