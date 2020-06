Non sono certamene mancate le grandi offerte di Vodafone nel corso di queste settimane. Il gestore inglese è stato vicino al pubblico durante il periodo del lockdown con iniziative di solidarietà molto vantaggiose, specie per i consumi legati alla navigazione internet. In vista dell’estate, l’operatore ha riservato ulteriori sorprese per tutti gli abbonati.

Vodafone, come avere Giga illimitati per un mese con le offerte Infinito

In questo periodo di fine primavera ed inizio estate, Vodafone lancia le offerte Infinito. Il pacchetto delle offerte Infinito comprende tre diverse iniziative, tutte caratterizzate da consumi senza limiti per quanto concerne la navigazione internet, le telefonate e l’invio degli SMS.

I clienti Vodafone, collegandosi nella sezione personale dell’app MyVodafone, avranno la possibilità di riscattare un mese gratuito per le offerte Infinito. Per trenta giorni, quindi, ogni abbonato potrà usufruire di soglie illimitate per il traffico dati e per chiamate e messaggi.

Vodafone mette quindi a disposizione una sorta di periodo di prova per le offerte Infinito. Durante questo periodo di prova continuerà ad essere attiva la propria ricaricabile di riferimento. Alla conclusione dei trenta giorni, i clienti potranno poi scegliere se continuare con le iniziative a prezzo pieno o se tornare alla ricaricabile di partenza.

Il primo formato dell’iniziativa prevede consumi illimitati con velocità di linea a 3 Mbps al costo fisso di 26,99 euro. Nella seconda versione ci saranno sempre soglie senza limiti, ma con velocità di rete innalzata a 10 Mbps: il prezzo in questo caso è di 29,99 euro. L’ultima versione dell’offerta prevede sempre consumi illimitati senza limiti di velocità per internet al costo di 39,99 euro.