Le serie televisive continuano ad essere attese da numerosi utenti soprattutto da coloro con un abbonamento Netflix. La piattaforma di streaming online dopo un lungo lockdown sta iniziando ad avvisare i suoi utenti delle prossime uscite, ma alcune potrebbero subire dei ritardi a causa del Coronavirus e delle direttive imposte per limitare i contagi.

In particolar modo gli utenti di Netflix si domandano quando potranno prendere visione dei nuovi episodi di Stranger Things, Tredici e You. Purtroppo ad oggi non ci sono notizie ufficiali che rivelano una data d’uscita specifica.

Stranger Things, Tredici e You su Netflix: ecco quali sono le novità

Per i fan di Tredici l’attesa è finalmente finita perché la serie televisiva ha mandato in onda in prima visione e in esclusiva su Netflix la sua ultima stagione lo scorso cinque Giugno. Finalmente gli utenti hanno avuto la possibilità di scoprire il destino dei personaggi di questa fantastica e delicata serie televisiva anche se a malincuore perché per questa fiction non è previsto un seguito.

Anche la serie televisiva Stranger Things sarebbe dovuta sbarcare su Netflix quest’anno, ma purtroppo le riprese sono state temporaneamente sospese e differentemente da altre serie televisive non sono ancora ripartite. Secondo le indiscrezioni ricevute la serie televisiva ha interrotto le riprese in Georgia, ma la produzione potrebbe tornare a lavorare a breve rispettando tutte le direttive e tenendo al sicuro il cast e tutta l’equipe.

Anche You ha interrotto le riprese della sua terza stagione a causa dell’arrivo del Covid-19. Non si conoscono ancora i dettagli su quando la produzione potrà tornare a lavorare e neanche la possibile data d’uscita.