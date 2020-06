In estate i palinsesti di Sky torneranno ad una sorta di normalità con la ripresa di eventi e di esclusive come la Serie A, la Premier League, la Formula 1 e, notizia delle ultime ore, anche l’NBA. Dopo mesi caratterizzati dall’emergenza COVID, quindi, la programmazione della pay tv si presenterà ricca come non mai.

Sky, il nuovo servizio per tutti i clienti: ecco Mediaset Play

Non ci sono soltanto le esclusive ad allietare gli abbonati di Sky. Come suo solito, l’emittente satellitare non fa mancare agli utenti degli extra gratuiti. Nelle ultime settimane, ad esempio, milioni di utenti hanno ricevuto questo servizio gratuito.

Coloro che hanno a disposizione il decoder di nuova generazione, SkyQ, ora possono accedere senza costi aggiuntivi all’app Mediaset Play. L’applicazione è disponibile nella sezione delle app di SkyQ, dove risultano presenti tra le altre anche Netflix, Spotify o YouTube.

Con Mediaset Play ogni abbonato potrà guardare con la tecnologia dello streaming programmi e contenti esclusivi da Canale 5, Italia 1 e Rete 4. In più ci sarà la possibilità di utilizzare anche la funzione Restart per far partire dal primo minuto show, film e serie tv già iniziati sui canali ammiraglia di Mediaset.

La disponibilità di Mediaset Play è valida solo per coloro che hanno a disposizione il decoder SkyQ. Il dispositivo può essere acquistato in unica soluzione da vecchi e nuovi abbonati. per gli utenti da più di sei anni, con programma Extra attivo, ci sarà la possibilità di usufruire di uno sconto. SkyQ, per questa fascia di clienti, costerà solo 49 euro invece di 99 euro.