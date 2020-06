Dopo l’annullamento dell’evento del 4 giugno dedicato alla presentazione dei giochi della sua console di nuova generazione PlayStation 5, la società giapponese Sony ha annunciato una nuova data, l’11 giugno.

La compagnia ringrazia i fan per la loro pazienza e avverte che l’evento stesso verrà trasmesso in diretta con una risoluzione di 1080p. Dunque, i giochi che vedremo giovedì saranno molto più belli poiché i loro gameplay sono registrati in risoluzione 4K. Inoltre, Sony consiglia di guardare la presentazione utilizzando le cuffie poiché ci saranno effetti sonori speciali nella presentazione.

PlayStation 5, tra due giorni conosceremo i primi giochi

Un paio di giorni fa, in un’intervista con i media, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato che l’attuale pandemia non ritarderà la vendita di PS5. Jim Ryan ha detto: “Stiamo ancora andando bene. Metteremo in vendita la nostra console in tutto il mondo questo Natale. Non vediamo l’ora della prossima generazione, e speriamo che anche i fan non vedano l’ora”.

Per quanto riguarda il prezzo di PlayStation 5, non ci sono ancora di informazioni ufficiali al riguardo. Tuttavia, Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment (SIE) ha recentemente affermato che i prezzi di PS5 rispecchieranno il valore della console. In poche parole, la PS5 potrebbe non essere economica, ma varrà sicuramente la pena.

Secondo i media, Sony ha dichiarato agli sviluppatori di giochi PS4 che tutti i nuovi giochi inviati per l’autenticazione devono essere compatibili con le console PS5. Questa regola sarà applicata dal 13 luglio. Ciò significa che dopo la metà di luglio, tutti i giochi PS4 ricevuti da Sony saranno compatibili con PS5 e funzioneranno anche su PS5. Sony ha detto agli sviluppatori che li contatterà separatamente per i dettagli su come testare la compatibilità con PS5