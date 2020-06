La passa a Vodafone assolutamente in grado di conferire all’utente la possibilità di godere di tanti giga ad un prezzo effettivamente molto ridotto, prende il nome di Special 50 Digital Edition, è una promozione attualmente in vendita a soli 7 euro al mese, ma comunque in versione operator attack.

La limitazione più grande, parlando di una simile soluzione, riguarda l’accesso esclusivo per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, in questo caso quindi il consumatore dovrà obbligatoriamente richiedere la portabilità del proprio numero per attivarla. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo non particolarmente elevato, corrispondente più precisamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: la promozione che tutti invidiano

La passa a Vodafone oggetto del nostro articolo è una delle più invidiate, proprio per la sua grande capacità di convogliare all’interno un bundle incredibile, richiedendo nel contempo un esborso finale pari a soli 7 euro mensili. Con la Special 50 Digital Edition l’utente pagherà tramite credito residuo, per accedere comunque a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti da utilizzare per chiamare chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telfeono.

A differenza di quanto potremmo effettivamente pensare, in questo caso non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente si ritroverà a poter abbandonare Vodafone quando e come vorrà, senza doversi minimamente preoccupare di eventuali costi aggiuntivi o penali di sorta. La passa a Vodafone può essere richiesta in tutti i punti vendita in Italia.