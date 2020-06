Il gestore WindTre permette di attivare una serie di tariffe operator attack dai contenuti interessanti e, soprattutto, dai costi più che convenienti. Facciamo riferimento a tutte le offerte proposte ai clienti che hanno intenzione di effettuare il trasferimento del numero, e quindi abbandonare il loro attuale operatore per acquistare una SIM WindTre senza modificare il recapito telefonico. Le tariffe in questione sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese, si tratta delle seguenti opzioni: WindTre Go 50 Top Plus, WindTre Go 50 Fire Plus, WindTre Go 50 Special Plus.

Offerte WindTre: scopriamo quale richiedere effettuando il trasferimento del numero da un altro operatore!

Le offerte sopracitate sono dedicate a fasce ben precise di utenti, stabilite in base all’operatore da cui effettuano la portabilità del numero.

I clienti provenienti da uno degli operatori virtuali scelti dal gestore hanno la possibilità di attivare l’opzione più conveniente: la WindTre Go 50 Top Plus. La promozione prevede una spesa di soli 5,99 euro al mese e necessita di una spesa iniziale di soli 15,99 euro.

I clienti che desiderano passare a WindTre abbandonando Iliad, Fastweb o PosteMobile hanno, invece, a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, che prevede un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e una spesa di attivazione di 16,99 euro.

Infine, l’offerta WindTre Go 50 Special Plus è rivolta a tutti i clienti provenienti da Lyca Mobile, i quali vanno incontro a un costo mensile di 9,99 euro e a una spesa iniziale di 19,99 euro.

Le tre offerte prevedono contenuti identici, cioè:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Ogni offerta può essere richiesta attraverso il sito ufficiale dell’operatore, effettuando l’accesso alla sezione “Offerte Per Te”.