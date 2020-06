Gran parte degli utenti che utilizzano la piattaforma di streaming online Netflix hanno apprezzato notevolmente una serie televisiva spagnola in particolare, quella de La Casa di Carta. Una fiction spagnola sviluppata inizialmente come una mini-serie, ma ad oggi con disponibili due stagioni visto il successo incredibile che ha riscosso.

La piattaforma di streaming online ha mandato in onda la quarta parte -che corrisponde alla seconda parte della seconda stagione- durante il lockdown, ma fortunatamente il finale anticipa l’arrivo di nuovi episodi. Gli utenti, infatti, non vedono l’ora di scoprire il destino della banda e del professore.

La casa di carta 5 e 6 confermate: prima visione e in esclusiva su Netflix

La casa di carta ha confermato l’esistenza di una quinta e una sesta parte poco dopo l’uscita della quarta perché il finale ha palesemente anticipato l’arrivo di nuovi episodi visto che la storia non si è conclusa. Purtroppo, però, Alex Pina e Netflix non hanno ancora svelato i dettagli sull’eventuale data d’uscita.

Le riprese della quinta parte sarebbero dovute iniziare a Maggio, ma chiaramente a causa del Coronavirus e del lockdown non sono proprio iniziate. Per fortuna a svelare qualche dettaglio in più su quello che potrebbe accadere nelle prossimi stagioni è proprio l’attore che interpreta il personaggio del Professore, Alvaro Morte.

Durante il Chelsea Film Festival ha dichiarato, secondo quanto riporta Expresso.co.uk, qualcosa per quanto riguarda il suo futuro nella serie. In particolare: “Sono consapevole che questo commento mi renderà molto impopolare. Ma il Professore era un ragazzo molto strano, un ragazzo molto solo. Quello che è successo con la banda e la ricerca dell’amore è un breve capitolo della sua vita. Se parliamo della fine del personaggio, penso che a un certo punto mi piacerebbe vederlo tornare a quella solitudine, quella vita solitaria a cui è più abituato e in cui sembra più a suo agio”.

Ovviamente da come si può percepire, questa è l’idea dell’attore e, dunque, potrebbe anche non essere il finale della fiction. Non resta che aspettare qualche dettaglio in più da fonti ufficiali su quello che potrebbe accadere.