Android 10 è stato annunciato a settembre 2019, con una delle caratteristiche tanto attese dagli utenti: la modalità dark a livello di sistema. Sono passati mesi dall’annuncio, ma molte delle app di Google non hanno ancora adottato il tema scuro.Alcune app popolari come WhatsApp hanno impiegato una discreta quantità di tempo, mentre altre come Facebook devono ancora riuscire ad implementarlo.

Nel frattempo, Google Earth è la prossima app di Google che utilizzerà la modalità scura. Uno smontaggio dell’APK può spesso prevedere funzionalità che potrebbero arrivare in un futuro aggiornamento di un’applicazione, ma è possibile che una qualsiasi delle funzionalità che menzioniamo qui non sia disponibile in una versione futura. Questo perché al momento queste funzioni non sono implementate nella build live e potrebbero essere estratte in qualsiasi momento dagli sviluppatori in una build futura.

Google Earth approda con la modalità scura per Android

Google Earth v9.3.19.8 ha aggiunto nuove stringhe che indicano che Google sta preparando un tema scuro per le poche aree tematiche di interazione con l’utente dell’app.

<string name = “settings_darkmode”> Tema scuro </string>

<string name = “settings_darkmode_label_off”> Light </string>

<string name = “settings_darkmode_label_on”> Dark </string>

<string name = “settings_darkmode_label_system”> Sistema </string>

<string name = “settings_darkmode_summary”> Riduci i riflessi e migliora la visione notturna </string>

Come indicato nelle stringhe sopra, Google Earth aggiungerà presto un tema scuro all’app. Gli utenti possono scegliere di impostare il tema chiaro predefinito o il tema scuro, oppure lasciare che l’app segua le impostazioni di sistema su Android 10. Questa modifica si applicherebbe alle aree di interazione dell’utente come il riquadro laterale e le schede informative. Le impostazioni del tema scuro non sono ancora attive sull’app, ma possiamo aspettarci di vederlo molto presto.